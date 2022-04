Le droit «d’oublier» plus vite son cancer du sein

En France, le parlement a décidé le 3 février dernier d’abaisser le droit à l’oubli à cinq ans.

Que dit laloi belge du 4 avril 2019?

En cas d’antécédents de cancer, l’assureur ne peut plus refuser un contrat ni imposer de surprime si l’emprunteur est déclaré guéri et sans rechute, dix ans après la fin du traitement. Pour certains cancers (en fonction du stade au moment du diagnostic), le délai peut être réduit. Pour d’autres (types ou stades de) cancers et certaines maladies chroniques, soit il ne peut être imputé aucune surprime, ni prévu un refus de conclure le contrat en raison de cette affection, soit une surprime plafonnée peut être amputée en raison de cette affection.

À côté de cette règle des dix ans, la loi prévoit deux grilles de références, avec des délais inférieurs, une surprime plafonnée, voire une interdiction de refus d’assurance.

Le KCE réévalue le cancer du sein

La loi confie auCentre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE)la tâche de réévaluer ces délais tous les deux ans.

La 1reréévaluation concerne le cancer du sein aux stades précoces, soit la moitié des cancers du sein en Belgique.

Lecarcinome du sein in situ, une tumeur qui reste limitée à l’intérieur du tissu où elle a pris naissance.La 2eest uncancer infiltrant à un stade précoce, qui comporte des cellules qui envahissent les tissus environnants, opéré à un stades I ou II, qui par conséquent ne montre pas de signes d’envahissement importants des ganglions lymphatiques, et ni de métastases.

Un bon taux de survie à long terme

Les chercheurs du KCE ont examiné le "point de guérison statistique": le plus court délai depuis le diagnostic où l’on observe que le risque de mortalité des personnes atteintes de cancer est similaire à celui de la population générale de même sexe et de même tranche d’âge. Pour le cancer in situ, sur les 10452 cas recensés, aucune surmortalité n’a été observée jusqu’à 14 ans après la date de diagnostic.

Pour les carcinomes infiltrants de petite taille et précoces, les courbes de survie se rapprochent de celles de la population générale à partir de 1 an et ce tout au long des 10 années suivantes. Le KCE propose donc d’envisager un délai d’attente de 1 an, au lieu de 10 ans actuellement.

Le KCE a transmis ces propositions au Bureau du Suivi de la Tarification Assurance solde restant dû, qui devra ensuite les communiquer, assorties de son propre avis, aux autorités politiques compétentes.C’est le secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Economie qui décideront finalement d’acter ou non ces modifications.

Diabète et VIH

Douze pathologies ont été retenues en 2020pour réévaluation et classées par ordre de priorité. Les prochains sujets abordés après le cancer du sein – objet du présent rapport – seront le diabète de type 1, le cancer de la thyroïde, le mélanome de stade I et le VIH.