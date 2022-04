En visant le charbon russe, l’UE peut faire coup double

Le massacre de Boutcha, dans la banlieue de Kiev - dont il fait peu de doute qu’il est le fait de soldats russes - est passé par là. Il fallait donc réagir vite, et bien. Pour le "vite", on peut dire que la mission est accomplie. Et pour le "bien" ?

Cher charbon

Au milieu de ces sanctions prises dans un laps de temps laissant peu de place à la négociation entre États membres, un premier pas a été franchi par la Commission : l’Europe, si les 27 s’accordent sur la proposition de sanctions, pourrait bien renoncer au charbon russe, qui représente environ 45 % des importations de l’UE en la matière. Ce faisant, l’Union fait en réalité coup double : elle s’attaque pour la première fois au secteur énergétique russe - crucial pour les finances de Poutine -, tout en accélérant un calendrier déjà défini à l’avance : le prix du charbon a plus que doublé (plus de 400 dollars la tonne) depuis le début de l’invasion russe, et si le vieux continent a toujours besoin de ce combustible, une suppression totale du charbon est toujours prévue pour 2030 - l’UE a déjà fait la moitié du chemin en ce sens. L’occasion rêvée d’accélérer encore la cadence… tout en gardant la face.

D’autres secteurs

La Commission avait par ailleurs promis un paquet"varié"; il l’est. Outre le charbon, de grandes banques russes (quatre) sont désormais privées de transactions en Europe, les navires russes ou exploités par la Russie sont déclarés persona non grata (sauf pour les produits de première nécessité), et les produits à haute valeur technologique tels les semi-conducteurs sont interdits à l’exportation en Russie.

Dans le même ordre d’idée, la Commission propose d’entraver les importations russes de bois, de ciment, ou de liqueurs afin de"couper les flux financiers des oligarques".

Et les diamants ?

Une série de mesures"très ciblées"visent également à

à interdire, au niveau européen,"la participation d’entreprises russes aux marchés publics des États membres ou l’exclusion de tout soutien financier, qu’il soit européen ou national, en faveur d’organismes publics russes", a par ailleurs explicité la Commission.

Visiblement, le secteur diamantaire, dont on sait qu’un embargo serait fort sur le plan symbolique mais faible sur le plan économique, n’est pas concernés par d’éventuelles sanctions. Mais ce n’est peut-être qu’une question de temps : »Nous travaillons à des sanctions supplémentaires, y compris sur les importations de pétrole, et nous réfléchissons à certaines des idées présentées par les États membres », a ponctué la Commission, qui s’est toutefois bien gardée d’évoquer le gaz russe.