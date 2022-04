Des frais de carburant… pour le client

"Si ce montant permet de mieux rémunérer mon aide ménagère, pourquoi pas.Mais je me demande quand même si c’est bien légal..."

A priori, oui.Tant du côté patronal que syndical, on répond en tout cas par l’affirmative. "Depuis le début du système des titres-services, la législation a effectivement prévu la possibilité d’exiger des frais supplémentaires par rapport au montant du chèque remis pour une heure de prestation", avance Arnaud Le Grelle, directeur de Federgon (fédération des prestataires de services en ressources humaines) pour la Wallonie et Bruxelles. À l’origine, ces frais complémentaires devaient se limiter aux frais administratifs.

"Mais cette disposition a été élargie il y a déjà un moment, et peut inclure tout type de frais, notamment des frais de déplacement."

«Scandaleux»

Ces frais supplémentaires demandés aux clients font néanmoins grincer des dents sur le banc syndical. " Ici, on parle de frais de déplacement. Mais certaines entreprises de titres-services mettent aussi en place des formules d’abonnement par exemple.La présentation de ces abonnements ou frais administratifs est particulièrement malsaine car on laisse entrevoir la potentielle augmentation du salaire des aides ménagères.Or, dans les faits, ce n’est pas le cas, observe Gaetan Stas, secrétaire générale CSC Alimentation et Services. La formulation laisse souvent penser que les aides ménagères seront mieux payées, alors que ce n’est pas négocié."

Même écho à la FGTB:"Ce qui est scandaleux, c’est que les entreprises qui demandent ces suppléments sont également celles qui refusent les négociations au niveau national", souligne Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral.

Les syndicats rappelaient, hier encore (lire ci-dessous), que le secteur des titres-services était le seul à n’avoir pas encore conclu d’accord sectoriel pour la période 2021-2022.

"Les entreprises affiliées à Federgon refusent d’octroyer des avantages et de mieux rembourser les frais de déplacement des travailleuses.Aujourd’hui, il n’existe aucune convention dont le but est d’augmenter le montant des frais de déplacement."

Davantage d’obligations

Contactée par nos soins, l’entreprise Home clean services, qui applique ce supplément de deux euros, indique que ce montant est bel et bien destiné aux travailleuses.

"Nous faisons actuellement face à une pénurie de travailleurs.Si nous voulons garder nos aides ménagères et attirer de nouveaux travailleurs, nous devons leur offrir davantage que ce que prévoit le barème, et cela comprend les frais de déplacement", précise Nathalie Garcia, directrice générale de la société.

Rappelons que ces frais sont actuellement plafonnés à 0,13 euro par kilomètre.

Les entreprises de titres-services sont par ailleurs confrontées à de nouvelles obligations, notamment en termes de formations, " ce qui a coût". Impossible, dans ce contexte, d’augmenter les salaires sans solliciter les clients.

Un argument que démentent les syndicats. "Certaines entreprises font croire qu’elles n’ont reçu aucune indemnité, aucune augmentation de la part de la Région, mais ce n’est pas vrai!"fulmine Sébastien Dupanloup, qui reste très sceptique quant à cette augmentation de deux euros par prestation en faveur des travailleuses.

"Une réunion délégation syndicale va être planifiée pour discuter de ce point,répond Nathalie Garcia. C’est l’affaire de quelques semaines.Ce montant sera vraiment destiné aux travailleurs."