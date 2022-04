Coup de frein pour les automobiles

La chute du marché est encore plus marquée pour les immatriculations de voitures neuves, qui ont plongé de -20,9% en mars, entraînant les statistiques du premier trimestre à -14,5%, selon les chiffres de la fédération du secteur, Traxio, corroborés par ceux de la Febiac (-13,5%).

Dans le marché du véhicule neuf, la faute en revient surtout aux difficultés de production. "Les livraisons de voitures neuves présentent toujours des retards importants: la pénurie de semi-conducteurs, le conflit en Ukraine, le récent tremblement de terre au Japon et le reconfinement de certaines régions en Chine continuent de jouer les trouble-fête", explique Henri de Hemptinne, président du groupement des concessionnaires (GDA). Les délais de livraison vont de trois ou quatre mois à plus d’un an, et même parfois deux pour certains modèles.

Immatriculation n’est pas vente

"Toute la chaîne est impactée, depuis les fournisseurs de composants jusqu’aux transporteurs", précise Jean-Marc Ponteville responsable de la communication du plus important importateur belge, D’Ieteren. Les tresses électriques du groupe Volkswagen étaient, notamment, produites en Ukraine."Mais il est important de faire la différence entre immatriculations et ventes", souligne-t-il, se voulant rassurant.

"Les gens passent encore dans les showrooms, et il y a des prises de commande, c’est sûr. Mais la vente est très compliqué parce qu’on a très peu de visibilité.Les usines produisent au fur et à mesure de ce qu’elles reçoivent comme pièces."

"Parfois, en faisant l’impasse sur un équipement qui est en pénurie, on peut faire arriver la voiture plus vite,dit-il. Mais la demande de voitures se porte encore relativement bien.Et cela se marque notamment pour les voitures de très haut de gamme."Ferrari ou Bentley ont doublé, voire triplé leurs immatriculations.

Achats différés, malgré tout

Le marché du neuf reste, en Belgique, porté par les véhicules de société et tend à maintenir des résultats proches de l’équilibre au premier trimestre (-1,9%), alors que celui des particuliers s’est effondré de -26,6%, selon la Febiac.Toutefois"en mars, il s’est signé nettement moins de bons de commande: l’inflation et la guerre en Ukraine ont cloîtré le particulier chez lui, mais les entreprises aussi ont différé leurs achats", affirme de son côté Traxio.

Les délais de livraison ne sont donc pas seuls en cause.Le pouvoir d’achat en berne, la succession de la crise du Covid et l’invasion russe ont miné la confiance du consommateur. Et l’offre étant réduite, les voitures qui restent disponibles en stock ou au catalogue sont les plus chères.

"Le client particulier est plutôt dans l’attente, et c’est compréhensible", note Jean-Marc Ponteville."Mais d’un autre côté, vu les délais de livraison, mieux vaut anticiper sont achat et se décider rapidement."

Occasions: 15% plus chères

L’attentisme du client se reflète également dans le marché de l’occasion, où 90% des ventes sont le fait de particuliers."En occasion, les prix ont fortement augmenté (+15%) en raison de l’offre réduite et la situation internationale ainsi que l’inflation ont porté atteinte à la confiance à la consommation", résume Henri de Hemptinne."La flambée des prix de l’énergie a également affecté les ventes. Il fait par conséquent particulièrement calme dans les showrooms", dit-il.

Le marché de l’occasion »ne parvient plus à compenser les pertes du marché du neuf.Et cette tendance frappe durement l’ensemble du secteur », ajoute Philip Rylant, chez Traxio.