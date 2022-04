Timofeï Sergueïtsev, le Steve Bannon russe qui murmure à l’oreille de Poutine

On dirait du Poutine dans le texte, et pourtant : l’homme qui parle - ou plutôt, qui écrit ses propos concernant la population ukrainienne - se nomme Timofeï Sergueïtsev. Depuis l’annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass, il tient une chronique régulière pourRia Novosti, l’agence d’information étatique russe, où il intellectualise à outrance le narratif russe sur l’Ukraine. Sergueïtsev en connaît un rayon en la matière : il a été le conseiller de Viktor Ianoukovytch lors élections présidentielles en Ukraine en 2004. Ce même Ianoukovytch qui fut, dix ans plus tard, chassé du pouvoir par la révolution pro-européenne...

Milices et travaux forcés

Bizarrement, le texte qu’a publié

Timofeï Sergueïtsev ce lundi intervient alors que la Russie est soupçonnée d’une série de crimes de guerre à Boutcha, une zone que l’armée russe a dû se résoudre à quitter faute de pouvoir donner l’assaut sur la capitale, Kiev.

"En plus du sommet (NDLR : les dirigeants) , une partie importante des masses, qui sont des nazis passifs, complices du nazisme, sont également coupables", écrit encore Sergueïtsev, qui en appelle à un"juste châtiment". Ce Steve Bannon russe (du nom du conseiller et stratège de Donald Trump, théoricien de l’extrême droite américaine), déroule ensuite un plan très détaillé de la suite des opérations, à base de"milices"et de propagande (appelée ici"espace d’information russe"; de rééducations diverses et d’ "enquêtes de masse"ou encore de "travaux forcés", etc.

Comme Bannon, Sergueïtsev a également frayé dans le milieu des médias et des affaires, mais aussi du cinéma. En 2016, il avait donnéson avissur le futur président américain, dont il saluait le"vrai programme conservateur"."J’aime bien Donald Trump", expliquait-il."Même s’il est loin d’être un ami de la Russie."