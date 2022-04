Rapport du Giec: limiter le réchauffement demandera des efforts sans précédent mais des solutions existent

Mais face à ce défi sans précédent pour l’Humanité, des options existent dans tous les secteurs pour au moins diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, selon ce rapport consacré à l’atténuation des changements climatiques, le troisième opus du sixième cycle d’évaluation des experts climat de l’Onu.

"Limiter le réchauffement mondial requerra des transitions majeures dans le secteur énergétique. Cela impliquera une réduction substantielle de l’utilisation des énergies fossiles, une électrification à grande échelle et le recours à d’autres carburants comme l’hydrogène", résume le Giec.

Les trajectoires permettant de limiter la hausse du mercure à 1,5°C prévoient de réduire en 2050 la consommation de charbon, pétrole et gaz de respectivement 95%, 60% et 45% par rapport aux niveaux de 2019.

Des réductions drastiques des émissions seront nécessaires dans tous les secteurs (industrie, énergie, transports, bâtiments…), y compris celui de l’agriculture et de la sylviculture. Et pour atteindre la neutralité carbone, il faudra passer par des méthodes d’élimination du CO2 atmosphérique. Il s’agit par exemple de développer les puits de carbone, via la reforestation et l’agroforesterie, mais aussi des procédés de capture et de stockage du carbone.

Les scientifiques constatent aussi que le coût des principales énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire mais aussi celui des batteries pour véhicules électriques ont fortement baissé ces dernières années et sont même désormais inférieurs au coût des énergies fossiles.