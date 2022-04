Plan de fréquences: DHRadio confirmée en FM et en DAB +

Mais à la suite de l’acquisition de LN24 par IPM, le CSA a décidé de reconsidérer son classement pour le plan de fréquences, à la lumière également de la jurisprudence du Conseil d’État et a donc confirmé l’attribution à DH Radio d’un réseau de diffusion FM et d’un réseau numérique DAB +.

Vu que LN24 et DH Radio font dorénavant partie d’IPM, des convergences vont être mises en place afin que ces deux médias se renforcent, mais le projet radio de LN24 est abandonné. La stratégie future est d’offrir la playlist musicale la plus étendue de toutes les radios musicales sur DH Radio, tout en renforçant l’offre d’information avec LN24. "DH Radio et LN24 sont deux médias jeunes et innovants, nous allons les rapprocher sur le terrain de l’information", indique Emmanuel Tourpe, directeur général des activités audiovisuelles du Groupe IPM. "Nous sommes heureux que le CSA à l’unanimité ait reconnu la place de DH RADIO dans le paysage radiophonique francophone", ajoute François le Hodey, CEO du Groupe IPM.