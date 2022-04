Massacre de Boutcha : les européens pas prêts à se couper du gaz russe

Les dirigeants russes se sont défendus d’avoir planifié de tels actes, criant à la fake news ; il n’empêche que certains civils ayant fui l’Ukraine il y a de cela quelques semaines, alors que des soldats russes occupaient ces territoires (Boutcha et Irpin, notamment),évoquaient déjàdes exactions de ce type...

«Génocide» et «compassion»

Sur place, le président ukrainien n’y est pas allé par quatre chemins, ce lundi :"Nous savons qu’il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées, des enfants tués. Je pense que c’est ça, le génocide.”Voilà des semaines que Volodymyr Zelensky interpelle les dirigeants européens, les implorant notamment de se couper du gaz russe, à l’image des États-Unis.

Les Européens se montrent solidaires avec Ukrainiens, mais se gardent bien d’annoncer toute décision sur d’éventuels embargos à l’égard de la Russie :"Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés", a déclaré dimanche, dans l’après-midi, le président français Emmanuel Macron, dont le pays dirige actuellement le conseil de l’UE."Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes."

Pavé dans la mare

À l’unisson du président Macron, un chapelet de dirigeants occidentaux ont condamné le massacre, des États-Unis à la Belgique en passant par l’Allemagne, dont la ministre de la Défense de ce pays, Christine Lambrecht. Celle-ci a jeté un pavé dans la mare, dimanche, affirmant qu’il était temps pour l’Union de se pencher sur un embargo sur le gaz russe.

Alors que les trois pays baltes que sont la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie n’importent plus de gaz russe depuis le début du mois d’avril, c’est peu dire que la déclaration de la ministre n’est pas passée inaperçue. D’autant que, dans la foulée, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, annonçait par voie de communiqué, ce lundi, une nouvellesérie de sanctionsà l’encontre de la Russie :"Nous sommes pleinement solidaires de l’Ukraine et du peuple ukrainien en ces heures sombres pour le monde entier. L’UE continuera à soutenir fermement l’Ukraine et fera progresser, de toute urgence, les travaux sur de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie", explique le communiqué.

Paquet «varié»

Le gaz n’est visiblement pas concerné par ces"nouvelles sanctions", modère-t-on au sein de la bulle diplomatique européenne. Où l’on rappelle que cela fait quelques jours qu’un nouveau paquet de sanctions est discuté, à coups d’échanges diplomatiques entre le 27 et sous le haut patronage de la Commission européenne, qui passe au crible les secteurs visés et évalue l’impact que cela pourrait avoir sur l’économie européenne. La teneur exacte des sanctions devrait être éclaircie dès ce mercredi, à l’issue de la réunion hebdomadaire des ambassadeurs européens.

Reste à savoir à quel point le massacre de Boutcha pèsera sur ce paquet de sanctions, que l’on promet varié, sans qu’il faille s’attendre à une"révolution copernicienne"."On voit bien qu’il y a une peur de décevoir avec ces sanctions", souffle-t-on dans les rangs de la diplomatie européenne. Quid, dans ce cas, des diamants qu’importe la Belgique depuis la Russie, comme l’a dénoncé Volodymyr Zelensky lorsqu’il s’est adressé à la Chambre des représentants la semaine passée ?"Les diamants sont discutés sans êtres discutés", nous souffle-t-on : cette question hautement symbolique serait bien sur la table, sans toutefois que les groupes de travail réunissant les différents représentants des pays de l’UE n’en aient pour l’heure débattu véritablement.

La Commission, elle, entend bien imprimer, comme depuis le début du conflit, un rythme de sanctions"graduelles"et " ciblées". Pour l’heure, celles-ci ont surtout visé des banques d’affaires, des oligarques et des produits à haute valeur technologique.