Van Aert: l’absence qui change tout pour le Tour des Flandres

Dominatrice et très impressionnante depuis le début du printemps, l’équipe Jumbo-Visma sait qu’elle devra revoir de fond en comble un plan imaginé depuis l’hiver et dans lequel Laporte ou Benoot ne pourront remplacer poste pour poste le vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad et du Grand Prix de l’E3.

Le poids de la course pourrait donc bien glisser sur les épaules bleutées des coureurs de chez Alpecin-Fenix.

"Il est possible que nous soyons amenés à assumer davantage certaines plus de responsabilités, mais cela ne nous fait pas peur, commentait Philip Roodhooft, le manager de la formation de van der Poel au micro de Sporza. L’absence de van Aert impactera inévitablement le déroulement de la course, mais cela n’altère cependant pas la manière avec laquelle Mathieu va l’aborder."

Souvent présenté comme les meilleurs ennemis du peloton, van Aert et van der Poel se connaissent tellement bien que la présence ou non de l’un en course impacte toujours forcément le comportement de l’autre. "Ils s’épient sans cesse", sourit notre consultant Johan Museeuw.

"Certaines courses ont démontré que l’attention qu’ils ont l’un pour l’autre peut parfois nous profiter", juge de son côté Patrick Lefevere, le manager de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

Désormais considéré par tous les spécialistes comme le candidat numéro un à la victoire, van der Poel devra composer avec un costume de favori qu’il a parfois certaines difficultés à oublier une fois en course, comme si cet habit lui faisait perdre par instants son sens du panache et glisser vers une certaine forme de nervosité.

Vainqueur mercredi d’À Travers la Flandre, le Néerlandais avait confié qu’il lui faudrait être plus solide sur le Ronde afin de suivre les meilleurs. Une déclaration surprenante pour un coureur qui descent de la plus haute marche d’un podium sur lequel avait aussi pris place Benoot et Pidcock mais que semblait confirmer Victor Campenaerts, 4 e à Waregem. "Je n’ai pas le sentiment que Mathieu est sur une autre planète actuellement." Bluff ou pas? Comme dirait Naesen, personne n’a la réponse. Et c’est précisément cela qui rend cette 106 e édition si intéressante…