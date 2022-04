Triomphe pour Mathieu Van der Poel, qui remporte le Tour des Flandres pour la seconde fois de sa carrière

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté dimanche la 106e édition du Tour des Flandres (WorldTour). Après 272,5 kilomètres de course entre Anvers et Audenarde, parsemés de sept secteurs pavés et dix-huit côtes, le Néerlandais s’est imposé devant son compatriote Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) et le Français Valentin Madouas. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), qui a roulé en tête en compagnie de Van der Poel pendant 20 kilomètres, a échoué au pied du podium.