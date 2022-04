Invasion de l’Ukraine - Cadavres à Boutcha: l’Ukraine dénonce un massacre délibéré

"Région de Kiev. L’enfer au 21e siècle. Les corps d’hommes et de femmes qui ont été tués avec les mains liées. Les pires crimes du nazisme sont de retour en Europe. Ceci a été fait délibérément par la Russie", a twitté de son côté un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

©AFP / RONALDO SCHEMIDT

L’AFP a vu samedi les corps sans vie d’au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue de Boutcha. L’un des hommes avait les mains liées et les cadavres étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres.

On ne pouvait dans l’immédiat déterminer la cause de leur mort, mais une personne présentait une large blessure à la tête.

"Tous ces gens ont été fusillés", "ils (les Russes) les tuaient d’une balle dans la nuque", a assuré à l’AFP le maire de Boutcha, Anatoly Fedorouk.

"A Boutcha, nous avons déjà enterré 280 personnes dans des fosses communes" car il était impossible de le faire dans les trois cimetières de la municipalité, tous à portée de tir des militaires russes, a ajouté M. Fedorouk.

"Ce qui s’est produit à Boutcha et dans d’autres zones périphériques de Kiev ne peut qu’être qualifié de génocide", a ajouté le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, interrogé dimanche dans le quotidien allemand Bild. Il tient le président russe Vladimir Poutine personnellement responsable de ces "crimes de guerre atroces".

«De plus en plus en plus de preuves des actes révoltants commis par les forces d’invasions»

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a de son côté indiqué que les attaques contre des civils devaient faire l’objet d’une "enquête pour crimes de guerre". "Alors que les troupes russes sont contraintes de battre en retraite, nous voyons de plus en plus en plus de preuves des actes révoltants commis par les forces d’invasions dans des villes comme Irpin et Boutcha", a déclaré Mme Truss dans un communiqué.

Les forces ukrainiennes n’ont pu complètement pénétrer qu’il y a quelques jours dans Boutcha, qui avait été inaccessible pendant près d’un mois.