Le Japon des geishas aux lolitas

On pénètre donc dans l’exposition par un petit pont de bois rouge menant à des jardins et à un torii, ce portique typiquement japonais marquant l’entrée des espaces sacrés. Là, le monde des geishas et des samouraïs s’offre au public à travers des kimonos de cérémonie, des ombrelles, des éventails, des estampes mais aussi des armures et des sabres magnifiques.

"Notre but n’est pas d’être exhaustifs et de tout expliquer des guerriers ou des geishas mais plutôt de montrer la réalité historique de cet aspect du Japon,poursuit Édith Culot. Les geishas, par exemple, sont souvent assimilées à des prostituées par les Occidentaux alors que ce n’est pas du tout ce qu’elles sont.Il s’agit de jeunes filles ayant suivi une éducation très poussée des différents rituels japonais.Elles étaient élevées pour maîtriser les codes de la haute société et employées pour s’occuper des invités de prestige.Il ne faut pas les confondre avec les courtisanes, qui elles étaient des prostituées."

Rituel du thé, mangas et jeux vidéo

Au détour d’un portique à Ema sur lequel les visiteurs sont invités à suspendre des souhaits écrits non pas sur des plaquettes mais sur des morceaux de papier, on en apprend un peu plus sur les rituels religieux japonais avant de traverser un village reconstitué et ses bains publics et d’en apprendre un peu plus sur les différents espaces au sein de la maison.L’exposition nous invite ensuite à découvrir quelques subtilités de la gastronomie mais aussi l’art de la table, le rituel du thé, et la précieuse technique du kintsugi qui consiste à réparer les porcelaines et céramiques endommagées avec de la poudre d’or.

Un passage qui permet de glisser subtilement vers le Japon plus contemporain à la rencontre de ses artistes et designers.Des vitrines reprenant des créations des couturiers Kenzo, Rei Kawakubo (Comme des garçons), Issey Miyake ou Yohji Yamamoto combinent à la fois modernité et respect des traditions.

L’exposition ne pouvait s’achever sans aborder la culture contemporaine du Japon.Le cinéma, les films d’animation mais aussi les mangas et ses héros les plus connus comme Akira, Naruto ou Goldorak. Et, avant de partir, n’hésitez pas à passer par la salle de karaoké ou à vous attarder près d’un des jeux d’arcade présentés.

Même si on aurait aimé approfondir certains sujets,I Love Japan c’est surtout l’occasion de découvrir un pays qui fascine toujours autant.

«I Love Japan», à la gare de Liège-Guillemins.Ouvert tous les jours, de 10 à 19h – www.europaexpo.be.