Des funérailles plus intimes, plus chaleureuses

" Malgré la levée des restrictions, les enterrements en petit comité perdurent: les gens préfèrent rendre un dernier hommage à leur défunt dans l’intimité, entourés des membres de la famille et de quelques proches", précise Raymond Dekimpe, vice-président de Funebra, la fédération nationale des entreprises de pompes funèbres.

De plus en plus souvent, les cérémonies se déroulent dans une salle d’un funérarium ou d’un crématorium et sont de moins en moins impersonnelles. " Les familles souhaitent personnaliser la cérémonie à l’aide de photos, de vidéos, en diffusant les chansons préférées du proche disparu… ce qui n’est pas toujours possible dans les églises."

De vingt à cinquante personnes

Avant la vague Covid, les cérémonies en petit comité étaient essentiellement en usage dans les grandes villes. " Dans les villages et petites villes où tout le monde se connaît, les funérailles à l’église de moyenne grandeur rassemblaient entre 150 et 200 personnes", rappelle Raymond Dekimpe.

Depuis le Covid, les enterrements en petit comité – entre vingt et cinquante personnes – se sont multipliés dans les zones rurales et semi-urbaines.

" Actuellement, ce type de service représente entre 30% et 40% des enterrements contre 10% avant la crise sanitaire, détaille le vice-président de Funebra.Certaines personnes bien connues dans leur ville ou village mériteraient une cérémonie ouverte à tous mais la famille réclame des funérailles dans l’intimité familiale."

Et la tendance devrait encore se développer dans les années à venir, prédit Raymond Dekimpe: " ceux qui y participent apprécient ce type de cérémonie plus personnalisée et envisagent pour eux-mêmes des funérailles similaires. Il y a un effet boule de neige comme pour toute nouveauté."

Des images pour revivre la cérémonie

Les entreprises de pompes funèbres se sont d’autant mieux adaptées à cette évolution qu’elles avaient déjà dû se réinventer, leurs services ayant été réduits à peau de chagrin au plus fort de la crise sanitaire.

Elles avaient ainsi proposé aux familles de filmer et de retransmettre en direct la cérémonie pour permettre aux proches qui ne pouvaient pas être présents de suivre l’hommage via WhatsApp…

Les mesures sanitaires ont été levées depuis mais le timing imposé par les agendas surchargés des crématoriums oblige parfois la famille qui souhaite que la cérémonie, la crémation et l’inhumation aient lieu le même jour à se rendre dans un centre de crémation plus éloigné. " Nous avons rencontré ce cas de figure récemment et avons proposé de retransmettre en direct la cérémonie pour les personnes qui n’avaient pas la possibilité de se rendre au crématorium."

Par ailleurs, les gens montrent de plus en plus d’engouement pour ces reportages parce qu’ils peuvent revoir la cérémonie avec un peu moins d’émotion que le jour des funérailles, avance Raymond Dekimpe. " La vidéo est aussi un souvenir de ce jour particulier."

Ces funérailles en mode intime engendrent-elles un manque à gagner pour la profession? " Pas forcément parce que lorsque l’on organise le service dans une salle, il faut moins de personnel. Deux porteurs suffisent pour déplacer le cercueil…"

Un service reigieux mais sans eucharistie

Ces cérémonies ne remplacent pas le service à l’église. " Il est possible de faire un service religieux sans eucharistie. Maintenant dans la plupart des églises, il n’y a plus de prêtre, ce sont des laïques qui procèdent à la cérémonie. Alors que cela se fasse dans une salle de culte ou à l’église… ».La perception n’est bien sûr pas la même selon que l’on soit chrétien pratiquant ou non, note toutefois le vice-président de Funebra.