La Belgique ne cédera pas au chantage de Poutine

Cette menace n’est pas anodine: avant la guerre en Ukraine, l’Union européenne importait 40% de son gaz depuis la Russie. Certains États, comme l’Allemagne, restent très dépendants du gaz russe.

Dans ce contexte, qu’en est-il de la Belgique? Notre sécurité d’approvisionnement serait-elle menacée si le président russe décidait de mettre sa menace à exécution? « La Belgique n’a pas de problème d’approvisionnement en gaz, nous répond-on d’emblée au cabinet de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen). La majorité du gaz naturel consommé en Belgique provient de Norvège et des Pays-Bas. Le reste provient du Royaume-Uni et de divers pays du monde dont le Qatar. »

Par ailleurs, la Belgique fait office de plaque tournante pour le transport de gaz en Europe de l’Ouest. « Nous n’utilisons en réalité qu’un tiers du gaz qui est importé par la Belgique .Les deux tiers étant destinés au transit. » Notons encore que seuls 6% des importations en gaz de la Belgique proviennent de Russie.

« La situation actuelle montre que la diversification du gaz en provenance de différents pays producteurs est la bonne stratégie et nous permet d’avoir confiance dans la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. Même sans le gaz russe, l’approvisionnement est assuré. La Belgique peut facilement importer du gaz naturel d’autres sources par différents canaux, par bateau et par gazoduc, dans toutes les directions possibles »

«Nous devons nous affranchir de la Russie»

Vladimir Poutine a rappelé, cette semaine, que cette mesure était une réponse au gel de quelque 300milliards de dollars de réserves en devises dont la Russie disposait à l’étranger, une sanction décidée par les Occidentaux face à l’offensive en Ukraine.

Comme d’autres pays européens, la Belgique ne cédera pas au chantage russe. « Le chantage russe, avec les paiements en roubles, démontre surtout que nous devons nous affranchir au plus vite de ce pays, et cela passera par une accélération de notre transition énergétique. C’est en ce sens d’ailleurs que le gouvernement a alloué à la transition énergétique un budget supplémentaire de 1,16 milliard d’euros le 18 mars dernier, précise encore le cabinet de la ministre Van der Straeten. Plus vite nous aurons des énergies renouvelables, moins nous serons dépendants de pays comme la Russie, et moins les factures seront élevées. »

En ce qui concerne la Belgique, des experts au sein de l’administration et du gestionnaire de réseau Fluxys suivent tout de même la situation de près. « Nous disposons des procédures et des ressources nécessaires pour assurer un niveau d’approvisionnement élevé pour le marché belge. » Notre pays serait également en mesure d’assurer un approvisionnement complémentaire à certains de ses voisins, plus dépendants du gaz russe.