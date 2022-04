Comment rééduque-t-on les personnes aphasiques?

Pour comprendre si l’aphasie est une fatalité, nous avons contacté Caroline Detry, logopède à l’unité de revalidation neuropsychologique de cliniques universitaires Saint-Luc. " Tout type d’aphasie peut être suivi par une logopède, mais avec des résultats différents." Mais il est très difficile de pronostiquer le résultat final de la rééducation.

L’aphasie dégénérative touche 400 à 500 personnes en Belgique, mais l’aphasie focale est plus fréquente: plus de 6000 personnes par an en souffrent, rien que pour les AVC.

Des résultats liés à la cause de l’aphasie

Quand l’aphasie est provoquée par une lésion localisée, une prise en charge logopédique intensive et prolongée peut permettre des progrès significatifs." Quand on a des patients qui ont une aphasie de type dégénératif, le suivi logopédique va être dans le but d’améliorer la communication et de la maintenir au maximum dans le temps."

La logopède explique en effet que des personnes qui ont une aphasie dégénérative ont parfois encore la capacité de parler, mais s’isolent complètement." Si on leur redonne confiance en leurs capacités, on peut leur permettre de retourner vers plus de communication.Mais si des compétences sont perdues, elles ne pourront pas les récupérer."

La cause de l’aphasie est donc le facteur principal de succès d’une rééducation. Mais d’autres entrent en compte, comme l’âge du patient ou la sévérité de l’aphasie. À 67 ans, est-ce trop tard pour Bruce Willis, s’il s’agit d’une aphasie focale (non dégénérative)? " Dans une carrière d’acteur, le langage est tout à fait central. Même dans le cas d’une raison focale, par exemple un AVC, c’est très difficile de redevenir acteur par la suite."

Comment se passe la rééducation?

La rééducation commence par un bilan exhaustif des capacités et incapacités du patient.

La 1reoption de la logopède est deréentrainer les capacités déficitaires, " comme par exemple un cuisinier qui ne trouve plus le nom des légumes, et ne sait plus passer ses commandes. On lui fait lire des listes, on lui demande de répéter, de dénommer…C’est une forme de drill."

On peut aussicontourner les capacités déficitaires en passant par ce qui fonctionne bien. " Par exemple, les personnes arrivent parfois à retrouver le mot qu’elles veulent dire en l’écrivant, puis en le lisant. Petit à petit, les personnes peuvent sortir de leur blocage en écrivant le mot dans l’air ou sur une table, avec leur doigt."

On peut aussi fonctionner avec unebéquille, avec un carnet de communication, qui reprend des images et des mots, soit sur papier, soit sur ordinateur ou tablette.