C’est pour quand, la nouvelle fiscalité automobile en Région wallonne?

Pour rappel, en 2019, l’accord de gouvernement prévoyait de revoir les taxes de circulation et de mise en circulation, " à fiscalité globale inchangée, pour les moduler en fonction des émissions de CO2et de la masse/puissance". Objectif: " encourager notamment des voitures moins puissantes et moins lourdes, et dès lors moins polluantes". Y compris les voitures électriques, précise-t-on. Si elles n’émettent pas de CO2en direct, les batteries sont lourdes et n’en restent pas moins consommatrices d’énergie à d’autres niveaux.

Qu’est-ce qui coince? " Pas le modèle en tout cas, qui concrétise la déclaration de politique régionale", rassure-t-on au cabinet du ministre du Climat et de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo). Mais il faut encore en garantir la neutralité budgétaire, entre autres modalités pratico-pratiques.

Le gouvernement wallon de ce jeudi a donc au moins décidé de prendre certains avis, dont celui du secteur automobile et de l’autorité de protection des données, " avant d’arrêter des paramètres précis". Rien de concret ne surgira avant la fin des congés de printemps.

Le texte devrait entrer en vigueur en 2023.Mais vu la fièvre provoquée fin 2021 par le projet de décret "pour une fiscalité plus juste" de l’ex-ministre Jean-Luc Crucke, rien ne dit que la tripartite wallonne (PS, MR, Écolo) restera unie autour de cette fiscalité "verte".