«M.Abdeslam, vous n’avez pas une once de courage»

Peu après 13h20, ce mardi, un"ooooh"de consternation a soufflé dans la grande salle du palais de justice. Il y a énormément de monde sur le banc des victimes et des parties civiles. Salah Abdeslam vient d’annoncer: " Aujourd’hui, j’ai décidé de faire usage de mon droit au silence." " C’est votre droit mais ce n’était pas du tout prévu", répond le président qui voit une partie essentielle de son procès prendre l’eau sur cette simple déclaration.

«J’ai fait des efforts»

Le président manœuvre et essaye de le convaincre, sans s’emporter."Je me permets d’insister, c’est important."Abdeslam:"Moi aussi, Monsieur le président, j’insiste aussi". Le président: " Vous savez, c’est un droit absolu au silence. Ça peut aussi être dangereux. Face à des non-réponses, on risque d’en trouver qui ne vous seront pas favorables sachant qu’on arrive sur les faits du 13 novembre."

Malgré plusieurs tentatives, Abdeslam ne pipe plus le moindre mot. Assis dans le box, il refuse la moindre parole. Celui qui recelait des informations précieuses sur ce 13 novembre a décidé de ne pas éclairer la Cour et, surtout, les victimes sur ces moments clés. " Si vous voulez faire quelque chose pour les parties civiles, c’est le moment", souligne Périès. Abdeslam est assez chatouilleux lorsqu’on évoque les victimes:"C’est déjà fait. J’ai fait des efforts. C’est la position que je voulais adopter au début du procès(NDLR: faisant référence au droit au silence).Je me suis exprimé et j’ai dit des choses à l’égard des victimes avec respect. Je ne peux plus m’exprimer, j’arrive plus…" Le président cherche la faille dans l’obstination de l’accusé. Pourquoi n’arrive-t-il plus à s’exprimer?"J’ai beaucoup de raisons qui me poussent ainsi et je n’ai pas envie qu’on me qualifie de provocateur par respect pour vous et pour les personnes présentes."

Nicolas Le Bris, avocat général, évacue cette empathie envers les victimes. Il n’hésite pas à tacler sérieusement cet accusé qui se joue de la Cour:"Je ne suis pas avocat de parties civiles mais j’ai une pensée aujourd’hui pour les victimes qui attendaient des réponses. Salah Abdeslam aime annoncer qu’il va parler, faire du teasing et prendre du plaisir à garder le silence et à voir la déception des victimes."Sur le rôle d’Abdeslam, l’avocat général ne veut pas hésiter entre " le terroriste tombé du ciel au dernier moment ou celui qui a été désigné par votre frère". Pour le parquet, il y avait suffisamment de candidats prêts à se faire sauter à Paris. Selon son analyse, Abdeslam " avait donné des gages" par rapport à sa capacité d’engagement.

Abdeslam prévu «pour décapiter» des gens à Paris?

En absence de toute réponse, il charge la barque de Salah, le soupçonnant même d’avoir pu être mandaté " pour décapiter des gens à Paris le 13 novembre." Il regrette qu’il n’y ait aucune réponse en face. Abdeslam écoute stoïquement les accusations où " vous auriez pu nous répondre dans un moment de courage…" Et l’avocat général de conclure dans une déclaration qui marquera ce procès:"On a bien la confirmation avec vous, Monsieur Abdeslam, que la lâcheté est la marque de fabrique des terroristes. Il n’y a pas une once de courage chez vous. C’est de la lâcheté à l’état brut."