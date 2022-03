Cette première en Wallonie pour un camion poubelle de ce gabarit est le fruit d’une collaboration entre l’entreprise de collecte et de recyclage Renewi et John Cockerill. À Seraing, les deux entreprises sont voisines et la seconde, avec sa plateforme de production et de stockage d’électricité photovoltaïque MiRiS, développe des solutions intégrées avec de l’énergie renouvelable. Sur le site de MiRiS, qui compte déjà une centaine de bornes de recharge pour des véhicules légers, deux bornes de 75 et 350 kW ont été ajoutées. La seconde permet de recharger un tel camion en moins d’une heure. Et avec l’énergie directement produite sur le site avec les panneaux photovoltaïques.

Ce camion est donc testé pendant une semaine pour la collecte des poubelles à Liège ville. Il prendra ensuite du service à Rotterdam.

Avec une consommation de 30% de la capacité de la batterie pour une tournée, l’essai est à ce stade plutôt concluant. Du côté des éboueurs installés à l’arrière (et sans doute aussi les riverains concernés par la tournée) le silence de fonctionnement du camion et de la presse qui fonctionne aussi avec un moteur électrique a été apprécié.

Après deux jours de tournées sur les boulevards et des rues plutôt plates, ces jeudi et vendredi le camion s’attaquera à un terrain plus vallonné où son autonomie pourrait être mise à plus rude épreuve.

Si le test est concluant, la collecte des poubelles liégeoises se fera-t-elle en 100% électrique comme c’est par exemple le cas dans l’hyper-centre d’Amsterdam? Le contrat de collecte de la Ville doit être renouvelé en juin et la possibilité d’une logistique décarbonée est un élément qui pourra être pris en compte, note l’échevin de la Propreté Gilles Foret. Le prix d’un tel camion, le double d’un camion thermique, et l’infrastructure nécessaire aux recharges excluent toutefois à ce stade que l’ensemble de la flotte de camions poubelles soit électrifiée dès 2023. Mais la tendance est amorcée.