2021: davantage d’accidents, moins de décès

187 tués l’an dernier

Ainsi, en 2021, le nombre de tués sur les routes wallonnes est tombé de 223 à 187, soit une baisse de 16%. Celle-ci atteint même 37% si on compare à 2019, et l’avant pandémie (295 personnes décédées 30jours). Ces chiffres, au plus bas, valent aussi pour les blessés graves, passés de 755 à 742.On en comptait 936 deux ans avant.

La baisse du nombre de décès sur les routes wallonnes tranche avec les chiffres de la Flandre, repartis à la hausse, et vaut pour toutes les catégories d’usagers. Les occupants des automobiles représentent toujours plus de la moitié des décès sur la route, mais la baisse est impressionnante: -38%.

Les accidents mortels impliquant un poids lourd ont également fortement régressé (-55%). Seule hausse: les morts dans un accident impliquant une camionnette. Le développement des livraisons durant la pandémie explique peut-être cette tendance.

6 cyclistes décédés

L’embellie vaut aussi pour les usagers faibles.Un tiers de piétons tués en moins (25 décès), idem pour les motards (30). Si le nombre de cyclistes décédés sur les routes wallonnes est lui aussi au plus bas (6 décès seulement, soit la moitié de 2020, et 15 morts de moins qu’un an auparavant), comparé à la Flandre (87 cyclistes tués), l’Agence wallonne pour la Sécurité routière tient à rester vigilante."On s’attend à ce que le nombre d’accidents et de victimes remonte en 2022, parce que les activités reprennent comme auparavant", explique Belinda Demattia, la porte-parole."On voit aussi que les Wallons font de plus en plus de vélo, alors on essaye d’inculquer les bons réflexes. C’est le moment, avec le printemps qui revient et les vacances bientôt."

L’attention se porte spécialement sur les plus jeunes. Près d’une victime mineure de la route sur 10 est un cycliste alors que la proportion n’est que de 1 sur 20 pour les adultes. Sur les 5 dernières années, souligne l’AWSR, on dénombrait près de 50 victimes cyclistes âgées entre 0 et 11 ans par an (dont 5 tuées ou gravement blessées) et c’est encore plus marqué pour les adolescents, avec près de 120 victimes cyclistes âgées de 12 à 17 ans, par an.

Gardez la distance

La campagne actuelle de l’Agence souligne l’importance du port du casque pour le cycliste et du respect d’une distance de sécurité de 1,5 m (1 m en agglomération) pour l’automobiliste qui le dépasse. Elle s’adresse également aux motards, dont on sous-estime souvent la vitesse. Plus d’un accident sur trois (35%) impliquant une moto et un autre usager a lieu alors que ce dernier effectue une manœuvre pour tourner à gauche. Davantage de vigilance s’impose.