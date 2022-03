Wanze est encore et toujours maître de ses nerfs

Au niveau de la P3, lesGiants Braivesn’ont pas réussi à faire mentir le classement, vivant le scénario inverse et s’inclinant contre Blegny. Pourtant, pendant trente minutes, Schwall allait tenir les locaux au contact avec un 48-49 au marquoir. Mais en ne marquant plus que huit points dans la dernière ligne droite, les Giants ne pouvaient plus rivaliser.

Enfin, très grosse prestation deWaremme Cqui a pris la mesure d’une équipe de Harimalia qui pointait pourtant à la troisième place du classement. Avec une défense de fer, les Wawas géraient à merveille la rencontre muselant toutes les velléités adverses. Une victoire qui prouve à quel point le groupe aurait pu figurer plus haut au classement.

Par contre, pas de derby à l’ Union Huy Bpuisque les Neuvillois, qui auraient dû faire le déplacement, ont préféré déclarer forfait. On entend d’ici Jean-Luc Masson, le mentor Neuvillois déclarer: " Vivement la saison prochaine".