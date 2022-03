Une estimation de 1300 réfugiés ukrainiens

Les tentatives de négociations entre l’Ukraine et son voisin progressent. L’exode des villes balafrées aussi. Hommes, femmes et enfants fuient leurs terres, essentiellement chez leurs voisins polonais, mais se répartissent aussi vers notre Europe de l’Ouest. On estime à 200000, le nombre de civils qui voudraient trouver un repli en Belgique."60000 à 80000 en Wallonie dont 1300 à Mouscron", indique Brigitte Aubert tout en ayant vent d’estimations:"75% des Ukrainiens réussiront à trouver un logement par eux-mêmes tandis que 25% devront être pris en charge".