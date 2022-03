Un très bon point pour Velaines face à Néchin

De quoi faire comprendre au groupe qu’il est capable de beaucoup mieux et qu’il pourra sans doute viser un bien meilleur classement la saison prochaine. " On travaille dans cette optique. Quelques renforts ont déjà signé et nous avons pu voir leurs qualités lors d’amicaux. Les joueurs ont conscience qu’il faudra un peu plus de travail pour avoir sa place lors du prochain championnat. Tout le club aspire aussi à retrouver cet été un Kevin Devos qui, après un an de suspension, affiche une grosse envie de venir nous renforcer et qui participe à la plupart des entraînements pour retrouver son meilleur niveau."

Un partage qui n’arrange personne

Dans le bas du classement, le duel entre Ere B et Taintignies était capital dans la course au maintien. Le partage ne fait évidemment les affaires de personne même si ce sont les visiteurs qui réalisent malgré tout la meilleure opération en évitant de chuter à la 15e place synonyme de relégation. " On peut se dire qu’on reprend un point sur Wez, ce qui n’est pas négligeable si on espère encore éviter la 14e place qui nous enverrait aux barrages. Il reste 5 rencontres et nous avons toujours notre sort entre les mains mais ça devient compliqué, surtout en sachant que nous rencontrons la Squadra ce week-end. Certes, les Hurlus auront plus de pression que nous car ils veulent absolument la victoire pour reste dans la course au titre mais on espère surtout bénéficier d’un peu de chance", commente Sandy Lechantre.

Le coach de Taintignies estime en effet que son équipe n’a pas été vernie lors du match à six points à Ere: " C’est trop souvent comme ça depuis quelques semaines. On se crée des occasions mais on touche le poteau, le gardien adverse sort quelques gros arrêts. Il faut croire que la malchance colle souvent aux équipes de bas de classement. Nous ne comptons pas nous laisser abattre pour autant et allons nous remettre au travail avec l’objectif de finir la saison par un neuf sur quinze."

Pas facile dans ces conditions de préparer sereinement la saison prochaine. Sandy Lechantre et son staff ont déjà pu discuter avec de nombreux joueurs qui ont donné leur parole, peu importe dans quelle série militera Taintignies. Autant dire qu’à un moment où l’avenir sportif de l’équipe est incertain, la parole des joueurs aura toute son importance dans les semaines à venir.