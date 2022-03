Un forfait général en vue à cinq matches de la fin du championnat

Ce manque d’organisation de la part de Namur City lui coûte un forfait, qui pourrait donc s’avérer être général si les choses se répètent les prochaines semaines. " J’ai décidé de rendre ma démission, confirme Loris Passiflora.C’était trop pour moi. Les joueurs et moi en avons marre de la structure du club." Loris n’y va pas par quatre chemins. Et à l’entendre, il y a de quoi se désespérer.

" Ce week-end, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je pense que Namur City se dirige vers un forfait général. C’est dommage d’en finir de cette manière car il y avait de la qualité dans ce groupe", regrette l’ancien joueur de Molignée.

Neuvièmealors qu’il lui reste cinq rencontres à disputer, Namur City n’a plus que des joueurs en carence de motivation et qui ne viendront certainement plus s’entraîner. Les regards sont donc déjà tournés vers la saison prochaine pour ceux-ci et pour leur coach."J’ai des contacts avec quelques clubs mais, pour l’instant, il n’y a rien de concret. Malgré mon jeune âge, je ne pense plus à jouer, je préfère continuer à entraîner. Certains joueurs me suivront peut-être dans mon futur club", conclut Loris Passiflora, qui dirige également sa propre académie de football.

Pour Luca Spinato, CQ du club, cette décision est compréhensible."Loris a tout géré durant la saison. Il est clair que le club manque d’organisation. Mais je ne suis en froid avec personne, que ce soient l’entraîneur ou les joueurs. Je comprends leur décision. Peut-être que le club sera repris l’année prochaine mais, personnellement, je ne serai plus de la partie."