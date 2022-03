Trois médailles pour le Garuda Muay-Thaï

Pour sa première, à 22 ans, Mathis a décroché l’or en -79,5 kg alors qu’il a été pesé à 75,5 kg, une différence de 4 kg donc " ce qui est énorme, note Bélinda.Après un premier combat compliqué où le stress parlait, il nous a offert une superbe boxe au deuxième. Les combattants ont été jusqu’au bout des trois rounds mais sa détermination lui a apporté la victoire et nous en sommes très fiers".

Lucas, 16 ans, a quant à lui porter l’argent autour du cou, après avoir dû monter de catégorie. " Il était seul dans sa catégorie, il y avait donc une différence de 6 kg entre son adversaire et lui. Chez de petits poids comme eux, c’est dévastateur, car quand le plus lourd prend l’avantage, il est très compliqué de se ressaisir et de contrer ses coups".

Enfin, Séverine, 44 ans, une doyenne du Garuda et présente à la création, remportait la médaille de bronze face à une jeune fille de 17 ans. " Après tant d’années d’entraînement, elle a voulu tenter la compétition et nous la félicitons pour son courage". Niveau organisation, Bélinda se félicite d’une journée sans accrocs, de bon augure pour l’organisation d’autres événements. " Je remercie les bénévoles, et même certains boxeurs blessés, pour l’aide à la fin de la journée et le complexe de Miavoye pour l’accueil".