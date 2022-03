Quatre éoliennes

Comme il se doit, Elicio propose une réunion préalable d’information pour présenter son projet et permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions. La réunion sera également l’occasion de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par la société Elicio.

Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, chacun peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de Momignies.

Infos: www.momignies.be