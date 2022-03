Pour raison de santé couvrant une période d’incapacité s’étendant du 1er février au 30 avril 2022, François Maréchal (liste Groupe Passion Commune) cède sa place à Sophie Jacques qui a prêté serment entre les mains du député-bourgmestre Piedbœuf.

Nouvelle convention «Plateforme Alzheimer»

L’échevine, Isabelle Michel, en charge du dossier Plateforme Alzheimer, apporte des explications."Le conseil communal de décembre 2016 a décidé de mettre à disposition et d’aménager les locaux nécessaires à la création d’une maison d’accueil communautaire et a approuvé un contrat de collaboration avec l’ASBL Plateforme Alzheimer".

Cette convention est arrivée à échéance et fait place à une nouvelle convention approuvée par le conseil à l’unanimité.

Le bourgmestre clôture le point:"C’est un très beau service à la population, même s’il nous coûte assez cher".

Jeux interécoles

La minorité Groupe Passion Commune propose d’organiser des jeux interécoles. La conseillère Christelle Mathieu explique de quoi il s’agit: le public ciblé serait les enfants de sixième primaire. L’idée est de favoriser le sport en commun, en les regroupant par implantation avec à la clef l’obtention d’un trophée."Le coût approximatif serait de 2000 € et l’Adeps peut intervenir",ajoute la conseillère.

L’échevin des Sports et de la Jeunesse, Cédric Baudlet, se veut le porte-parole des deux directions après les avoir rencontrées:"Il existe un nombre important d’activités dans les écoles. Or, à l’heure actuelle, les enseignants n’arrivent pas à résorber le retard dû au Covid, il faut aussi tenir compte du nombre d’élèves malades, ce qui augmente les retards. Dans les écoles, on ne parle pas de compétition, mais d’épreuve collaborative".

L’idée est retenue et le bourgmestre suggère de ne pas voter le point, mais de le prendre en considération. À suivre l’année prochaine.

Création d’un skatepark

La Commune envisage la création de skatepark sur Rossignol et Bellefontaine

"Pour ce faire, on propose l’achat de 3 modules sur chaque site. Le montant s’élève à 30000 €, TVA de 21% comprise",enchaîne l’échevin Baudlet.

Pour cette opération, la Commune peut espérer une subvention de 25000 € auprès de la Province de Luxembourg dans le cadre du fonds d’investissement communal.