Pierre Del Forno, le tonton

En plus de la recherche performance, ce voyage est également une fameuse aventure humaine. Et ce n’est pas l’athlète de l’ARCH qui vous dira le contraire. " Cela ne va faire que renforcer les liens dans le groupe, tout le monde en est convaincu. Oui, c’est une expérience humaine et culturelle, abonde Pierre Del Forno.Il y a beaucoup de nouvelles recrues dans le groupe, cela va leur permettre de s’intégrer encore de manière plus profonde. Nous allons revenir encore plus soudés et plus forts de ce stage. J’en suis convaincu car la performance vient avec l’esprit de groupe. "