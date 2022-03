Neufchâteau n’a pas encore demandé sa licence pour la D2

Mais à présent, pour monter en D2, tout club doit avoir une licence, différente de celle pour la D3.

Et Neufchâteau a demandé sa licence pour la D3, mais pas pour la D2.

"On a rentré notre licence pour la D3 dans les temps. C’est en cours d’analyse, comme pour les autres équipes. La fédération a bien reçu le dossier, indique Philippe Golinvaux.La D2? On n’a pas encore introduit de demande de licence. On va déjà attendre d’être champion. On va avoir une discussion très rapidement avec le staff, les coaches et joueurs, et ensuite avec le comité, pour s’assurer que tout le monde est aligné pour aller dans cette direction. Il faut savoir que monter en D2, c’est aussi davantage d’exigences, au niveau sportif et financier."

Le problème, c’est que la date limite pour introduire sa demande de licence est dépassée. C’était le 1er mars. " C’est un travail beaucoup plus lourd que pour une licence de D3. On n’allait pas faire tout cela pour le 1er mars, sans savoir où on en serait", explique le président du BCCA.

Tout n’est toutefois pas perdu, pour les Chestrolais. " Neufchâteau peut demander une dérogation au conseil d’administration de Basket Belgium, pour permettre le dépôt de la demande de licence hors délai, assure le président de la fédération, Jean-Pierre Delchef.Le conseil d’administration décidera." Si ça passe, la commission des licences décidera ensuite de l’accorder ou pas, en fonction du dossier rendu par les Chestrolais, comme pour toutes les autres équipes.