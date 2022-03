Mathieu van der Poel avant les classiques flandriennes : « Une des meilleures préparations que j’ai eues »

Trois mois après, MvdP sera, avec Tadej Pogacar, la principale attraction d’À Travers les Flandres, en l’absence de Wout van Aert et de quelques autres prétendants à la victoire au Ronde, dimanche prochain.

Quel est votre sentiment à la veille de ce retour dans A Travers les Flandres?

Je suis content. Content de courir car j’aime ça. C’est un des temps forts des classiques, une belle course dont je garde un excellent souvenir car c’est à Waregem que j’avais gagné mon premier succès en WorldTour après avoir attaqué de loin. Recourir en Belgique, avec le public, même si j’ai pu déjà en profiter en Italie, c’est aussi quelque chose de spécial.

Avez-vous besoin de cette épreuve pour progresser encore?

Non, je me sens prêt. Je peux dire qu’au niveau des valeurs que je développe, je suis à 100%. Je suis prêt pour les classiques à venir, j’ai eu une excellente préparation et l’étape que j’ai gagnée à la Coppi&Bartali m’a rassuré totalement sur ma condition en vue des classiques flamandes.

Vous avez eu une bonne préparation, comparée aux précédentes?

Ce fut sans doute une des meilleures préparations que j’ai eues. Normalement, après la saison de cyclo-cross, la phase préparatoire est courte et je reprends rapidement la compétition. Ici, j’ai dû prendre mon temps même si finalement, ma préparation a été un peu plus courte que je ne pensais.

On ne vous attendait pas si vite.

Moi-même, je croyais pouvoir au mieux courir les classiques wallonnes car cela me donnait plus de temps. Mais, en deux semaines en Espagne, j’ai vraiment senti que je progressais très fort. Je suis certainement au niveau où je me trouvais il y a trois ans.

À Milan-Sanremo, vous êtes apparu particulièrement détendu, cette coupure vous a fait du bien, manifestement.

Mentalement, au début, avec cette blessure au dos, ce n’était pas évident, mais maintenant, c’est une période plus agréable. Je suis heureux d’être de retour. Mais je dois surveiller mon dos. Il faut que j’effectue des exercices réguliers, que je renforce ma musculature dorsale et abdominale. Je suis bien sur le vélo, je n’ai pas mal. Je me sens mieux que ces dernières saisons, pour le moment, je n’ai pas de problème. J’aurais préféré ne pas subir cette blessure, mais peut-être cela me permettra-t-il de revenir plus fort encore.

Une bonne performance ce mercredi est-elle importante pour le mental?

Pas spécialement. L’an passé, j’avais été lâché au Trieu et quatre jours plus tard, j’ai fait un excellent Tour des Flandres.

Parlons de dimanche justement, signeriez-vous pour un scénario identique à celui des deux dernières années et quel adversaire craignez-vous le plus?

Si je peux me retrouver dimanche jouant la gagne, cela voudra dire que j’ai effectué une belle course, donc je suis preneur. Le sprint, à Audenarde, est particulier. C’est le plus fort qui gagne ce jour-là, pas le plus rapide. Je n’ai pas à choisir mon adversaire, mais, après une course aussi dure, je ne dois craindre personne au sprint.

Même van Aert? Vous ne craignez pas la force de son équipe?

Je n’ai pas vu toutes les épreuves précédentes, j’étais occupé moi-même, par mon entraînement et par mes courses. Je n’ai vu que des parties mais j’ai vu que Wout est en grande forme, mais il n’est pas le seul. Notre équipe ne doit craindre personne, on a démontré notre force les dernières années. Même sans Rickaert blessé, j’ai confiance en mes équipiers et puis, à la fin, c’est quand même un homme fort qui doit faire la différence.

Vous allez retrouver Tadej Pogacar. Qu’en attendez-vous?

Je ne connais pas sa motivation, mais, s’il est au départ, il faut faire attention. Ce n’est pas un spécialiste de ce genre de classiques, mais il a montré tant de fois ce dont il est capable.