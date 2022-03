Ohain

Troisième revers de rang à Ixelles (2-1)."Ça ne tournait pas trop puis on y a mis plus d’envie mais on a manqué de chance", note Olivier Minsart (T1).

Jodoigne

9/9 avec le succès (1-4) à Uccle."0-0 à la pause puis on a changé le système et on a vite mis trois buts pour continuer cette belle série", sourit Gilles Marko (T1).

MSG

1-1 à Auderghem. "On passe à côté de la première mi-temps puis on est remonté avec de bonnes intentions pour égaliser malgré l’arbitrage catastrophique", indique Alain Charlier (T1).

Provinciale 3B

Walhain

8-0 contre Uccle."On a eu la chance de vite jouer à 11 contre 10 à cause d’une rouge mais c’était déjà 3-0 et on a bien joué", sourit Jamel Dennoune (T1).

Ronvau

0/6"mais le score (2-3) contre Ottignies est sévère puis on a mené 1-0 à la 50econtre Waterloo qui mérite son succès (1-3)", glisse Guillaume Lengelé (T1).

Wat. Lion’s

1-3 à Ronvau."En début de saison, on aurait perdu ce match après avoir encaissé, mais on a gagné grâce à notre confiance",sourit Aya Rzine (capitaine).

Villers

Revers 0-1 et 0-4"mais on a pu prétendre jusqu’au bout à quelque chose contre Auderghem et on a bien résisté contre Ohain B", positive Patrick Boon (T1).

Ohain B

4 buts marqués à Villers."Les filles ayant moins de temps de jeu ont répondu présentes même si on pouvait marquer plus", indique Paulo Guimaraes (T1).

Beauvechain

Score lourd (1-5) contre Ohain C"car on a fait un bon match mais on ne marque pas alors qu’elles l’ont fait au bon moment", note Grégory Collée (T1).

Ohain C

1-5 à Beauvechain."On est tombé sur plus fort qu’à l’aller mais on a vite marqué puis on a fait plus circuler le ballon",remarque Olivier Minsart (T1).

Grez

Défaite 2-5 contre Braine."On a bien réagi avec ces deux buts mais l’adversaire était au-dessus et on a fait trop de cadeaux",constate Simon s’Jongers (T1).

Braine

4/6 suite au succès à Grez."On prend deux bêtes goals dont un hors-jeu mais on s’est bien débrouillé en jouant au sol", apprécie Christophe Van Gils (T1).

MSG B

0-0 à Auderghem."Même si on a une latte à la fin, le score logique aurait été 2-2 car ça a été d’un côté à l’autre tout le match", note Alain Charlier (T2).

Ottignies

Victoire à Chaumont."Première mi-temps équilibrée, 1-1, puis on a enfin marqué nos occasions et on fait 2-3 à la 87e", sourit Mohamed Ben El Mostapha (T2).