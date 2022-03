Le rêve américain pour la Team Rock’N Run

En effet, le groupe de Thomas Vandormael s’envole ce jeudi en direction de Flagstaff, où se situe l’Université d’Arizona du Nord, à 2000 mètres d’altitude pour poser les bases de la saison sur piste. " Avant toute chose, et peu importe où il se déroule, un stage, cela crée une aventure collective. On en revient avec plein de motivation car on partage nos ambitions pour la saison à venir, on découvre certains endroits. On vit au quotidien à travers l’athlétisme, confie le coach waremmien.Au retour, l’esprit de groupe est très fort, c’est une fameuse source de motivation."

Mais finalement, pourquoi partir aussi loin? " En altitude, à cette époque en Europe, il neige presque partout, pas en Arizona, précise Thomas Vandormael.C’est une destination très prisée par les coureurs de demi-fond. Et puis, l’endroit est superbe. On va faire des visites, c’est une aventure en plus d’un stage sportif. Les infrastructures sont superbes également. Bref, c’est vraiment un autre monde. J’ai eu la chance de partir là-bas plusieurs fois en tant qu’athlète. J’y ai donc quelques repères et des contacts. Mais cela demande quand même énormément de démarches. Je m’occupe d’à peu près tout et je vous avoue que je suis un peu fatigué(rires)."

Un mal pour un bien quand on connaît les bienfaits d’un tel stage. " À cette période de l’année, on passe du travail foncier de l’hiver à l’affûtage pour être rapide sur la piste, raconte Thomas Vandormael, qui a concocté un programme costaud pour ses protégés.On se lèvera vers 8h avant de déjeuner et de faire quelques exercices d’activation. Ensuite, plus à un footing avant de revenir dîner. Il y aura ensuite du temps libre avant la grosse séance intense en fin d’après-midi. Et puis, en général, on profitera un peu des choses sur place pour manger une glace, un burger ou quelque chose comme ça. Faire des trucs qu’on ne peut pas faire ici. C’est vrai qu’on y va pour bosser, mais aussi pour profiter de la vie américaine, de l’ambiance qui règne sur place également."

Un programme qui réjouit particulièrement Nadège Dom Modi, pour qui ce sera une première expérience Outre-Atlantique. " J’ai juste hâte d’y être, je suis trop excitée, confirme l’athlète de 19 ans, tout sourire.C’est un gros projet, mais je suis prête à bosser dur. J’ai hâte de vivre en communauté, cela va nous permettre d’encore plus se connaître. Faire ça avec eux, c’est encore mieux. Je sais qu’il y aura une bonne ambiance car on se tire déjà tous vers le haut. Et les infrastructures sur place sont vraiment faites pour avoir des bonnes conditions de travail."

Et celui qui doit le plus tirer profit de ce stage, c’est Ruben Querinjean, qui a de grandes ambitions dans les mois à venir. " Mon premier objectif sera de ne pas me blesser en altitude, de me construire un corps plus solide,pointe le récent champion de Belgique et médaillé européen de cross-country.Je ne vais pas forcément augmenter mes kilomètres, mais faire la même chose en altitude pour être solide à mon retour. Et puis, c’est aussi une superbe expérience à vivre. Cela ne peut que nous apporter du positif. C’est aussi très important pour se mettre en condition à plusieurs en vue de la saison à venir."

Une saison qui s’annonce radieuse, comme le soleil qui dominait l’entraînement saturnal, le dernier avec une majorité du groupe avant le grand départ!