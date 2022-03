Il comprend notamment les droits d’accès aux différentes installations du Joli-Bois et de Clémarais mais aussi le subside communal de 275000 € Il est calculé sur la différence entre le coût vérité qui devrait être payé par les occupants des lieux et le montant réellement payé. " C’est le préalable pour continuer à rester assujetti à la TVA" explique l’expert-comptable qui donne encore une autre précision l’administration admet pour ces années 2020 et 2021 que les pertes liées au Covid soient compensées par des subsides de fonctionnement. Autres jeux de mécanisme comptable dont il faut tenir compte, les provisions pour pécule de vacances à payer en 2022 pour le personnel occupé en 2021 et encore le faible montant d’amortissement puisque la piscine n’est pas encore terminée! Le résultat d’exploitation pour Clémarais est de -185000 €, et de -116000 € pour le Joli-Bois avant intervention communale. Un résultat logique puisque les infrastructures sportives, piscines et halls omnisports doivent être gérés par le public.