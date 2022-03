L'Arlonais Rémy Mertz est passé du podium au lit

" J’espère quand même être remis d’aplomb pour la Sarthe(NDLR: le Circuit de Sarthe et du Pays de la Loire, du 5 au 8 avril), dit-il.C’est évidemment regrettable car j’avais de bonnes sensations en Italie."

Avec deux troisièmes places en cinq jours, dans des courses remportées par des cadors, Hirschi et van der Poel, l’Arlonais a même écrit là deux des plus belles pages de sa carrière. " Me retrouver sur le podium aux côtés d’un Mathieu van der Poel, c’est quand même fantastique, d’autant que ces épreuves italiennes, c’était du costaud", ajoute-t-il, avant, pourtant, de se raviser et presque de s’excuser. " Je suis ravi de ces prestations, mais malheureusement, un gouffre sépare une 3e place d’une victoire", enchaîne-t-il, avec la modestie et la retenue qui lui collent à la peau.

À 26 ans, Rémy démontre qu’il grandit toujours et prend surtout confiance en ses moyens. " Attention, n’allez pas écrire que je suis devenu un pur sprinter, lâche-t-il.Par contre, je me rends compte que le travail paie. En fin de course, même si elle a été compliquée, j’ai encore suffisamment de réserves pour me mêler au sprint dans un petit comité."

Reste donc désormais à combler ce déficit qui l’amènera sur la plus haute marche, voire à la reconquête d’un sésame pour le WorldTour…