La Ville s’intègre dans l’ère numérique

La démarche s’inscrit visiblement dans une volonté de favoriser la transition numérique. Le Fablab, laboratoire de partage des connaissances numériques en vue de fabriquer ou de restaurer de nouvelles pièces en 3 D installé à l’espace publique numérique (bibliothèque Hubert Juin) en septembre 2021 connaît un beau succès. Maintenant, une convention passée avec "Altéo" va permettre à un public hésitant d’accéder à toutes les facilités et démarches proposées grâce à des formations numériques.

Un projet pilote

Ce projet d' "aidants numériques" est présenté par le mouvement d’éducation permanente de la mutualité chrétienne. " Ce partenariat proposé dans un projet intergénérationnel est win-win avec un service délocalisé dans tous les villages" explique Quentin Gaspard, le permanent. Les réunions de mise en œuvre du PCDR ont d’ailleurs démontré la volonté de ce public d’accéder à ces informations ou documents en ligne. Altéo organisera des formations pour des volontaires et la mise en place des accompagnements. La commune fournira des locaux, interviendra dans les frais de déplacement et prendra en charge les inscriptions via son service de cohésion sociale. " L’idée est pertinente et assez chouette" commente Dany Lucas qui s’intéresse à la manière de communiquer. Les réseaux sociaux ne seront pas privilégiés: les participants n’en sont pas utilisateurs. Une communication " format papier" sera organisée dans le bulletin communal et un hebdomadaire gratuit. Christian Binet annonce que la Province pourrait aider à réduire cette fracture numérique. Des chiffres montrent que 1/3 des Wallons ne possèdent que de faibles connaissances informatiques et que 10% sont non connectés. Cette convention validée à l’unanimité fait d’Aubange une commune pilote. C’est la première dans laquelle Altéo propose ce service!

Des bornes wi-fi avec l’Europe

Une autre décision acquise à l’unanimité montre " la volonté de la ville d’Aubange de rester connectée". Grâce à un appel à projet européen (WIFI4EU) et via la centrale d’achat Idélux projets publics une quinzaine de bornes wi-fi vont être installées pour un montant d’environ 40000 € HTVA dont 15000 € de subsides seront octroyés. Des points d’accès seront installés aux bibliothèques (Athus et Rachecourt), au centre culturel, au CPAS, aux gares (Athus, Aubange et Halanzy), à l’hôtel de ville, à la salle Odyssée78, à la salle polyvalente et à l’ancien hôtel de ville à Halanzy. Des frais de maintenance sont annoncés à hauteur de 2000 à 4000€.