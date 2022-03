La ministre Dedonder en visite à la Sabca

La Sabca illustre cette collaboration avec le monde de l’industrie. Ainsi, pour les entretiens de niveau intermédiaire (300 heures de vol), une trentaine de membres du personnel de la Sabca sont détachés dans les bases aériennes militaires de F16 de Florennes et, depuis peu, de Kleine-Brogel, mais aussi à Melsbroeck. Les entretiens les plus importants ont lieu dans les ateliers de la Sabca, par son personnel, mais huit militaires assurent le contrôle qualité sur place. La collaboration de la Sabca au sein des bases aériennes s’amplifiera: pour 2024, l’ensemble des entretiens des 300 heures se fera complètement par l’entreprise de Gosselies.

«Win-win-win»

L’opération satisfait les deux parties. D’une part, la Défense, qui a toutefois prévu de recruter 10000 personnes, résout son problème de ressources humaines dans ces domaines, ainsi que celui de l’adaptation aux nouvelles plateformes de maintenance. D’autre part, la Sabca s’enrichit d’une expérience et d’un savoir-faire de terrain. De plus, le deal est générateur d’emplois: la maintenance pour un type d’appareils pour un pays débouche sur le même travail pour d’autres, indique-t-on à la Sabca. Qui ne cache toutefois pas la difficulté de recruter et de former à ces métiers techniques…

"Les techniciens sont fortement recherchés, commentait la ministre à l’issue de sa visite.Ce que je leur propose, c’est du win-win-win: travailler à temps partiel comme militaires et dans les entreprises de sécurité et de défense. C’est bon pour le travailleur, pour la Défense et l’entreprise car il y a partage d’expérience et de savoir-faire."Une vision qui se traduira dans la "caserne du futur" de Charleroi:"Tournée vers la société, elle nouera des partenariats avec le monde de l’industrie, le monde académique, s’intégrera dans le tissu social, avec le partage d’infrastructures."

"L’objectif, commun à la Défense et à ces entreprises, est que le savoir-faire belge soit reconnu, aussi sur la scène internationale."Et donc, explique la ministre, en faisant allusion au dossier des futurs avions F35, travailler en amont avec les entreprises pour pouvoir se mettre en avant de la scène,"pas au bout". Pour cela, la Défense investira 1,8 milliard€ en recherche et développement pour l’industrie et de la défense et de la sécurité.