D2 ACFF : Pour Thierry Hazard, le tour final et la D1 sont les objectifs de Tubize Braine

À ce jour, sept équipes peuvent encore prétendre aux quatre places possibles pour le tour final, bien qu’en réalité, seulement deux sièges semblent encore accessibles. Si Meux et Warnant ne pourront plus être inquiétés (respectivement 2eavec 55 points et 3eavec 52 points), la bagarre s’annonce rude entre Rebecq, Ganshoren, Hamoir, Solières et la RUTB, qui se tiennent en cinq unités, sachant qu’il reste douze points à glaner.

Un tour final qui est devenu, au fil des semaines, un véritable objectif du côté du stade Leburton, comme en témoigne Thierry Hazard, dirigeant du club. " L’objectif est d’accrocher ce tour final. Il reste encore quatre rencontres à disputer, et rien n’est encore fait. Le staff et les joueurs sont bien conscients de ce que nous attendons d’eux et sont entièrement concernés par cet objectif à atteindre. Vu notre début de championnat, et le long passage à vide, on s’était dit que le tour final n’était plus un objectif raisonnable, mais, depuis, le groupe a su redresser la barre et rendre cet objectif à nouveau réalisable. Nous avons d’ailleurs décidé avec le comité de remplir le dossier de demande de licence au cas où nous serions qualifiés pour ce tour final. Si on va à ce tour final, l’ambition sera bien entendu de le gagner et rejoindre la D1."

Mais, s’il y a encore quelques jours, tous les observateurs juraient que la RUTB serait parmi les quatre équipes qualifiées, grâce à son superbe bilan de 28/36, depuis ce mardi les certitudes ne sont devenues plus que des suppositions. La défaite concédée du côté de Stockay dimanche dernier, aura permis aux concurrents directs de la RUTB de revenir quelque peu au classement, d’une part, mais c’est surtout la sanction de l’ACFF (voir ci-contre) de retirer trois points à la RUTB, qui remet un peu de suspense pour les week-ends à venir. Une sanction qui laisse un goût amer à la direction de la RUTB, même si celle-ci ne peut la contester. " On avait cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête depuis un petit temps, tout en sachant que nous avons toujours avancé en se disant que ces trois points étaient quoiqu’il arrive perdu. C’est maintenant effectif et c’est aussi ce genre de situation qui me fait dire que le tour final est encore loin d’être acquis. On va devoir se battre jusqu’au dernier match pour être dans ce Top 5. Il faut être honnête en disant que la pilule passerait mal si on devait louper le tour final à trois points près. C’est une sanction qui date de l’AFC, c’est frustrant, mais nous étions conscients, en fusionnant qu’on prenait les bons et les moins bons côtés du club."