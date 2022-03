Ces Diablotins peuvent rêver des JO

Openda, encore lui

C’est d’ailleurs ce duo qui donnait de l’air aux Belges en début de deuxième période. Une remontée de terrain impressionnante d’Onana -qui a terminé le match touché au mollet– permettait au Lillois de glisser dans le bon tempo le ballon à l’attaquant prêté par Bruges à Vitesse. Déjà auteur de dix-sept buts avec son club cette saison, Openda en est à six en six matchs avec les Diablotins. Si le VAR avait été présent, peut-être aurait-il annulé ce but pour un hors-jeu d’un genou, mais il était bien validé.

Les jeunes Belges géraient bien la fin de rencontre et pouvaient lever les bras au ciel.

Reste à bien préparer l’Euro, qui se tiendra dans quinze mois pour, pourquoi pas?, égaler la performance de la génération 2007, qui avait décroché son ticket pour les Jeux de Pékin.