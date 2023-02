Slimani et Verbruggen décisifs, Verschaeren omniprésent : les notes après Anderlecht-Ludogorets

Verschaeren 8 : il a fait un énorme travail dans l’entrejeu, et il a été récompensé en inscrivant le 2-1 après une action qu’il avait lancée lui-même à 80 mètres du but bulgare. Sa mobilité a fait beaucoup de mal à Ludogorets. Son niveau est resté élevé pendant les prolongations et pendant la série de tirs au but.

Arnstad 5 : il a dû chercher ses marques à cette toute nouvelle position d’arrière droit. Une grosse part de responsabilité sur le but encaissé, vu qu’il ne couvrait pas Thiago du bon côté. S’est quand même donné à fond.

Sardella 7,5 : se sentait clairement à l’aise à sa position de formation, dans l’axe de la défense. Très fort dans tous ses duels, et encore très frais en fin de match.

Vertonghen 6,5 : a parfois eu du mal face à la vitesse de Thiago et Despodov, mais son jeu de position et sa force dans les duels aériens ont parfois soulagé sa défense. Très bon tir au but.

N’Diaye 6 : à la base du 1-0 avec sa bonne anticipation. Il a débuté le match avec beaucoup de confiance. Plus discret par après mais il a montré qu’on pouvait compter sur lui.

Diawara 6,5 : un de ses meilleurs matchs depuis qu’il est à Anderlecht. Solide et utile.

Dreyer 6,5 : pas énormément d’actions de sa part, mais son pressing a failli mener au 2-0. Pas toujours très présent, mais il a quand même distillé quelques passes qui ont créé le danger, dont le pré-assist sur Slimani sur le 2-0.

Stroeykens 6 : il a mis un certain temps à rentrer dans le match, mais il a fait quelques bonnes actions. Il a trouvé Padt sur son chemin, mais l’angle était fermé. Grosse occasion de la tête à la 75e, mais il a été surpris. Son meilleur tir, il l’a gardé pour la 80e, mais Padt l’a sauvé.

Amuzu 6,5 : l’homme de l’assist – ou faut-il dire le pré-assist ? – pour le 1-0, après avoir laissé son opposant direct sur place.

Slimani 6,5 : il a eu la chance d’un buteur, parce qu’il a totalement raté sa reprise sur le 1-0. Même s’il était moins bien dans le match qu’à Courtrai, par exemple, il a livré un assist parfait en tant que véritable pivot.

Nilsson Angulo 4 : il est rentré avec trop de confiance, en voulant dribbler trois adversaires par accélération.

Raman 6 : il aurait pu être l’homme du match si sa bombe avait terminé sa course sous la barre. Imprécis en fin de match.

Refaelov 7,5 : son tir a été sauvé à même la ligne. Bonne montée au jeu et un tir au but audacieux, via une pichenette.

Ashimeru 6,5 : a aussitôt été dominant dans l’entrejeu.

Sadiki 6,5 : monté au jeu sans complexes comme arrière-gauche.

Riemer 7 : un choix risqué d’avoir mis Arnstad au poste d’arrière-droit. Pour le reste, ses choix étaient logiques et tenaient compte

L’homme du match : Un trois sur trois pour Sterke Bart

Verbruggen 8,5 : l’homme de la série de tirs au but, avec trois parades sur trois. À trois reprises, il a choisi le bon coin. Aucun véritable arrêt à effectuer pendant le match. Impuissant sur le but.