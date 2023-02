Un portrait émouvant d’Olga et Anastasia, deux étudiantes ukrainiennes en chant lyrique qui ont dû fuir leur pays lorsque les premiers obus sont tombés sur Kiev, il y a un an. Les deux jeunes femmes ont été accueillies à la MM Academy de La Monnaie, à Bruxelles, où elles poursuivent leurs études.

+ LIRE ICI

2. Projet pilote à la prison de Lantin : de la visioconférence pour faciliter les contacts entre détenus et avocats

Afin de faciliter la communication entre les détenus de l’établissement pénitentiaire et leur représentant, un avocat hutois a travaillé sur un projet pilote à la prison de Lantin. “Le trajet de l’avocat pour atteindre la prison, les déplacements intra-muros pour gagner les parloirs, l’attente… sont à l’origine de vaines et décourageantes pertes de temps, ce qui conduit parfois à une raréfaction des contacts.” Un manque d'échanges dont pâtissent les détenus.

+ LIRE ICI

3. ÉDITO | Analyse du discours de Poutine : ce qu’il a dit et ce qu’il n’a pas dit

Que retenir du discours du président russe, un an après l’invasion de l’Ukraine ? Quelques éléments semblent aider à comprendre la grille de lecture de Poutine et sa détermination à poursuivre le conflit.

+ LIRE ICI

4. Fabienne s’attaque au plus grand puzzle du monde, de 9m de long (vidéo)

C’est un défi de taille pour Fabienne, une habitante de Vaux-sur-Sûre, en province de Luxembourg. Passionnée de puzzles, elle s’attaque à un casse-tête de 9 mètres de long et de 54.000 pièces.

+ LIRE ICI

5. Les Grand-Ducaux achètent de plus en plus à Arlon : “Ne pas pleurnicher, mais planifier !”

L’attractivité économique du Luxembourg se fait de plus en plus ressentir, même au-delà des frontières du grand-duché. À Arlon, les élus craignent une augmentation trop importante de la population. Cela explique une visite du ministre luxembourgeois de l’Aménagement du territoire, qui se veut rassurant et souhaite au maximum anticiper ces changements.

+ LIRE ICI

6. Tous l’assurent : Arnaud De Lie brillera sur les classiques

Pour trois cyclistes de la province de Luxembourg qui ont eu la chance de courir avec les pros, les performances d’Arnaud de Lie à son âge sont exceptionnelles et laissent entrevoir un futur encore plus radieux.

+ LIRE ICI

7. Quel avenir pour les stations de ski ? Notre reportage à Verbier, dans le Val de Bagnes (photos)

À la fois sportive et branchée, composée de grands chalets en bois, la station de Verbier, dans le Val de Bagnes, offre le plus grand domaine skiable de Suisse (les 4 Vallées) avec 410 km de pistes, 80 remontées mécaniques et un point culminant à 3 330 m d’altitude. Si les prix sont élevés, la station a confiance en l’avenir, malgré le changement climatique.

+ LIRE ICI

8. Don de sang après 65 ans : le conseil supérieur de la santé le déconseille

Face à aux pénuries aiguës de sang, le don de sang au-delà de 65 ans n’est pas la solution. Le conseil supérieur de la santé explique pourquoi.

+ LIRE ICI

9. Hautekiet ou Noubi en défense pour le Clasico ? Deila va devoir trancher

Le Standard va devoir faire sans Noé Dussenne, son capitaine, suspendu, dimanche au Parc Astrid. Ronny Deila se retrouve face à un choix de taille entre deux jeunes alternatives.

+ LIRE ICI

10. “Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l’envie d’aider a primé sur le reste”, témoignages de bénévoles wallons

Après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les bénévoles et coordinateurs locaux wallons ont apporté un soutien précieux aux réfugiés arrivés en Belgique. Témoignage.

+ LIRE ICI